Rescatan a tres duranguenses y dos turistas más tras ser arrastrados por el mar en Mazatlán

Tres visitantes originarios de Gómez Palacio, Durango, y dos turistas provenientes de otras entidades fueron rescatados luego de que una corriente de resaca los arrastrara mar adentro en la zona de playa de Isla de la Piedra, en Mazatlán, Sinaloa.

La emergencia fue detectada por elementos del Grupo Acuático de la Policía Municipal, quienes realizaban recorridos preventivos por el sector cuando observaron que varias personas tenían dificultades para regresar a la orilla.

Ante el riesgo, los salvavidas activaron el protocolo correspondiente y se movilizaron para auxiliarlas. En las maniobras también participaron prestadores de servicios turísticos, quienes facilitaron una lancha, mientras que los elementos municipales utilizaron una moto acuática para llegar hasta los bañistas.

Después de varios minutos, los rescatistas lograron alcanzar y poner a salvo a los cinco turistas. Entre ellos se encontraban Alguel, de 35 años; Ángel, de 15, y Rosario, de 14 años, los tres con domicilio en Gómez Palacio, Durango.

También fueron auxiliados Jairo, de 25 años, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Erizon, de 20 años, procedente de Monterrey, Nuevo León.

Una vez en tierra firme, los cinco visitantes recibieron una valoración para descartar lesiones o complicaciones derivadas del esfuerzo realizado mientras permanecían dentro del agua. Las autoridades confirmaron que todos se encontraban estables, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El operativo concluyó sin mayores consecuencias gracias a la rápida intervención del Grupo Acuático y al apoyo de los prestadores de servicios turísticos de Isla de la Piedra.

Las autoridades reiteraron el llamado a los visitantes para atender las indicaciones de los salvavidas, respetar las zonas delimitadas y evitar ingresar al mar cuando existan corrientes fuertes o condiciones adversas. La corriente de resaca puede alejar rápidamente a una persona de la costa, incluso si sabe nadar, por lo que se recomienda conservar la calma y solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.