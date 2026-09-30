Rescatan en operativo a varios perros de un domicilio en el Centro de Durango

Se atendió una denuncia relacionada con un presunto caso de maltrato animal. La Dirección de Medio Ambiente Municipal de Durango confirmó el operativo realizado entre la Policía Ambiental y la Fiscalía General del Estado para atender una denuncia relacionada con un presunto caso de maltrato animal.

En un domicilio ubicado en el Centro de Durango fueron rescatados varios perros, los cuales quedaron bajo resguardo y fueron trasladados al Centro de Atención Animal (CAAN).

El CAAN les brindará resguardo y valoración de su estado general, así como el traslado, de acuerdo con lo requerido por la autoridad, además de la atención y los cuidados necesarios para garantizar su bienestar.

Los perros permanecen bajo cuidado mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes, pero están a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango, autoridad que dará seguimiento al caso y determinará las acciones procedentes conforme avance la investigación.

La Policía Ambiental indicó que la dependencia está privilegiando la protección y el bienestar de los animales; la dependencia aseguró que mantendrá una labor permanente de vigilancia y atención a situaciones que puedan poner en riesgo a los seres sintientes.

Se hace el llamado a la población a denunciar cualquier situación de posible maltrato animal, con el objetivo de que las autoridades puedan intervenir.