Rescatista pide sanciones más duras contra la crueldad animal en Durango
El pasado 17 de agosto, en una de las calles del Centro de Lerdo, Durango, la activista Estrella Rivas acudió a un reporte sobre dos perritos comunitarios que fueron agredidos a golpes por un adulto mayor. Uno de ellos, “Negrito”, sufrió mayores daños y posteriormente murió.
Estrella Rivas es presidenta y fundadora de AMA, Adopta con Amor, albergue y asociación de rescate. Ella acudió al lugar y, junto con la Policía Ambiental, pudo trasladar a los perritos a una veterinaria para que recibieran atención médica.
Cuando llegaron, “Negrito” se encontraba en agonía, mojado y sin poder moverse, en una jardinera. Nadie más se había acercado a apoyarlo.
“Negrito” era un perrito que vivía en situación de calle junto a otro can, hasta que una persona los golpeó sin razón. Debido a esa agresión, sufrió una contusión en la cabeza y murió.
La activista señala que esos actos de violencia y crueldad en contra de los animales deben parar, para lo cual se requieren sanciones y leyes más severas contra el maltrato animal en Durango.
Hasta ahora, el agresor pagó el daño económico correspondiente a los gastos de la veterinaria, pero es hasta donde se actuó por parte de las autoridades, ya que no había evidencias de la agresión, como fotografías o videos, que pudieran sustentar la investigación.
También hubo personas y familiares del agresor que salieron en su defensa por tratarse de un adulto mayor de 85 años. Sin embargo, la activista resalta que se encuentra bien de sus facultades mentales y que eso no justifica que sea una persona agresiva.
Se presentó la denuncia correspondiente por el delito contra la vida, integridad y dignidad de los animales, con dolo y violencia, para levantar la voz y pedir justicia por “Negrito” y otros perritos sin dueño.
“Negrito” ya fue sepultado y la activista agradeció a las autoridades que apoyaron en este rescate y en la denuncia, además de las personas que siempre apoyan a la fundación.
“Se luchó hasta donde se pudo, Negrito, y sé que un día habrá más castigos severos de cárcel para aquellos que maltratan a nuestros seres sintientes”, escribió en una publicación en redes sociales.