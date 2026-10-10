Rescatistas de Cruz Roja Durango destacan en competencia nacional de extracción vehicular

El equipo SOIKII Rescue, integrado por voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, obtuvo el reconocimiento al Mejor Rescate Técnico a nivel nacional, durante una competencia celebrada en Aguascalientes, donde demostraron sus habilidades para atender accidentes automovilísticos en los que las víctimas quedan atrapadas entre los fierros de las unidades.

La distinción fue conseguida durante la Primera Competencia Nacional de Rescate Vehicular y Extracción, desarrollada como parte de la 53.ª Convención Nacional de Cruz Roja Mexicana, que tuvo lugar del 6 al 9 de octubre de 2026, con la participación de personal especializado en la atención de emergencias.

Durante esta competencia, los rescatistas duranguenses pusieron a prueba sus conocimientos y habilidades para realizar maniobras de extracción vehicular, una de las labores más delicadas que enfrentan los cuerpos de emergencia cuando una persona queda prensada después de un choque o volcadura.

Este tipo de intervenciones requiere evaluar las condiciones del vehículo accidentado, identificar posibles riesgos, estabilizar la unidad y utilizar herramientas hidráulicas y otros equipos especializados para liberar a las víctimas, procurando evitar lesiones adicionales durante las maniobras de rescate.

El desempeño de SOIKII Rescue destacó por la precisión de sus procedimientos, el dominio de las técnicas de extracción y la coordinación entre sus integrantes, aspectos fundamentales para actuar en escenarios donde el tiempo de respuesta puede representar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona lesionada.

El reconocimiento fue entregado por Eduardo de Agüero Le Duc, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, y recibido por Marcos Vargas Aguirre, delegado estatal de la institución en Durango, quien estuvo acompañado por los voluntarios que integran el equipo galardonado durante la convención realizada en Aguascalientes.

Con este resultado, los rescatistas duranguenses consiguieron una distinción nacional que refleja las jornadas de capacitación y entrenamiento que realizan para mejorar su respuesta ante accidentes viales, particularmente aquellos en los que es necesario utilizar equipo especializado para liberar a personas atrapadas dentro de vehículos siniestrados.