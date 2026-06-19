Rescatistas de Durango participan en recuperación de minero fallecido en Chihuahua

Elementos de Rescate SAEM Durango participaron durante varios días en las labores de recuperación del cuerpo de un trabajador minero que perdió la vida tras sufrir un accidente laboral en una mina ubicada en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

De acuerdo con la información proporcionada por integrantes del grupo de rescate, el incidente ocurrió cuando el trabajador realizaba labores en el interior de la mina y cayó a un contrapozo que contaba con una profundidad considerable y zonas inundadas, lo que complicó de manera importante las maniobras de localización y rescate.

Los especialistas explicaron que desde la entrada del tiro hasta el denominado “claro de agua” existían cerca de 30 metros de caída libre. A partir de ese punto, los planos de la mina indicaban una profundidad aproximada de 120 metros, de los cuales alrededor de 90 se encontraban cubiertos por agua.

Tras arribar al lugar, los rescatistas establecieron un perímetro seguro, instalaron sistemas de anclaje y comenzaron las operaciones de búsqueda. Como parte de las labores iniciales, utilizaron un dron submarino para inspeccionar el área inundada y determinar la ubicación exacta del trabajador.

Durante la exploración, el equipo tecnológico localizó primero la canastilla en la que laboraba la víctima y posteriormente detectó el cuerpo a una profundidad aproximada de 38 metros bajo el nivel del agua. Sin embargo, las condiciones del sitio impedían el acceso directo debido a que la estructura dañada obstruía el paso hacia el contrapozo.

Las maniobras para retirar los obstáculos y acondicionar la zona se prolongaron durante toda una jornada. Una vez asegurado el espacio, al día siguiente ingresaron buzos especializados para continuar con las tareas de recuperación en un entorno de alto riesgo.

La coordinación de los sistemas de ascenso y descenso, así como la operación general del rescate, quedó a cargo de Rescate SAEM Durango dentro de un esquema de comando unificado. En las acciones también participaron bomberos de Navojoa, corporaciones de Nuevo Casas Grandes, especialistas de Protección Civil de Monterrey y grupos de emergencia vinculados a la actividad minera de la región.

Los trabajos se desarrollaron desde el sábado y concluyeron durante la jornada de este jueves con la recuperación del cuerpo del trabajador, poniendo fin a una compleja operación que requirió la intervención de personal altamente capacitado y equipo especializado para labores de rescate en espacios confinados e inundados.

Los buzos de Monterrey, fueron quienes realizaron la extracción del cuerpo.