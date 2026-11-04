Resistencia y diplomacia

Para el historiador Lorenzo Meyer, no son las andanadas de Donald Trump contra México las que llaman la atención sino «la capacidad mexicana de resistirlas» («Seguridad para ellos ¿y para nosotros?»). En la era moderna de Estados Unidos, ningún presidente como el magnate republicano ha sido tan insolente y agresivo, no solo con nuestro país, sino contra sus aliados estratégicos alrededor del mundo. Fue precisamente la combinación de liderazgo y pragmatismo la que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a la lista de «Las 100 personas más influyentes de 2026» de la revista Time, en la categoría de Líderes, por segundo año consecutivo.

«La respuesta de Sheinbaum a la ofensiva (de Trump) fue una lección de diplomacia». «Golpear con dureza a los cárteles (...) ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva. Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando la confrontación. Estos éxitos la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un ejemplo de éxito al combinar populismo con pragmatismo», dice el periodista británico Ioan Grillo, quien escribió el perfil de la presidenta mexicana. Sin embargo, para que ese «prometedor comienzo se convierta en un legado duradero», Sheinbaum tiene frente a sí tareas arduas como el estancamiento económico, la delincuencia «aún crítica» y decenas de miles de desaparecidos, apunta.

Grillo fue elegido por Time por su conocimiento del fenómeno de las drogas y su alcance global, tema que domina la agenda trumpista con respecto a México.

En su reseña del libro Caudillos del crimen: De los señores de la guerra a los nuevos capos de Latinoamérica (2016), el historiador Yuval Noah Harari describe esa obra de Grillo como «Un relato apasionante sobre las nuevas guerras criminales en América Latina... Desafía nuestros conceptos fundamentales de política, economía e incluso religión, al narrar cómo la criminalidad se transforma en guerra, cómo los cárteles de la droga mutan en corporaciones multinacionales y cómo los gánsteres se convierten en políticos e incluso en profetas religiosos».

El futuro de la relación entre los (de nuevo) «vecinos distantes» se definirá en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Si la impopularidad del presidente y el rechazo que enfrenta dentro y fuera de su movimiento MAGA y en las bases del Partido Republicano se traduce en votos, el control de la Cámara de Representantes pasaría a manos del Partido Demócrata y Trump quedaría maniatado por el resto de su mandato. En ese escenario se aceleraría la sucesión presidencial en Estados Unidos, y México podría respirar un poco más tranquilo.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum resiste las presiones intervencionistas. El último intento para abrir las fronteras a las tropas de Estados Unidos fue por una supuesta agresión contra elementos de la Guardia Costera en la frontera con Tamaulipas, el 26 de septiembre.

La mandataria aclaró que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional no detectaron disparos en la zona referida. Para mayor seguridad —dijo— se activaron operaciones espejo en el Río Bravo, con la participación del Comando Norte, la Guardia Costera, la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional.

La resistencia y la diplomacia, como advierten Meyer y Grillo, son las armas que le han permitido a Sheinbaum mantener a raya al reyezuelo.