Resolución de la SCJN sobre ley electoral de Durango no afecta la paridad, aseguran

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una cláusula de la ley electoral de Durango que establecía la alternancia obligatoria de género en las candidaturas a la gubernatura.

Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso, Alejandro Mojica Narváez, consideró que esta resolución debe interpretarse como una definición clara sobre los alcances de la facultad legislativa de los congresos locales y no como un retroceso en la paridad de género.

El fallo dejó sin efecto la disposición que pretendía establecer una alternancia obligatoria de género para la gubernatura en subsecuentes procesos electorales y detalló que dicha medida limitaba la libertad de postulación de las fuerzas políticas, impidiendo, por ejemplo, presentar a una mujer como candidata en caso de contar con la postulación mejor posicionada.

Afirmó que la paridad de género se mantendrá, al referirse a la equidad en el número de postulaciones entre mujeres y hombres, además de que los partidos políticos contarán con la apertura para postular a sus mejores perfiles en el proceso electoral, sin restricciones injustificadas de alternancia estricta en cuanto al género.

Por lo que aseguró que hay certeza jurídica ya que se ratifica la vigencia del esquema para que la ciudadanía pueda competir por la vía independiente en las próximas elecciones, lo que consideró un avance para fortalecer la democracia y el ejercicio del derecho político.