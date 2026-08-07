'¡Respira, respira!': policía rescata y reanima a niño de 3 años tras caer a un lago | VIDEO

Un policía se convirtió en héroe luego de lograr salvar a un niño de tres años que cayó accidentalmente a un lago y permanecía inconsciente; tras sacarlo del agua, el agente realizó maniobras de RCP hasta conseguir que el pequeño volviera a respirar.

Rescate heróico

Edgar Domínguez Hernández, elemento del Servicio de Protección Federal (SPF), fue el protagonista de esta historia. El agente se encontraba realizando sus funciones en el Centro de Formación y Capacitación Teotihuacán, en el Estado de México, cuando se percató de que el menor había caído al agua.

Sin pensarlo mucho, el agente entró al lago para rescatar al pequeño. Sin embargo, la historia no terminó ahí

Al sacar al niño del agua, el agente se dio cuenta de que el menor no reaccionaba y tenía dificultades para respirar. Fue entonces cuando comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Mientras el policía intentaba reanimarlo, se lograba observar la proecupación entre las personas que estaban cerca, que mientras pedían ayuda al número de emergencias, esperaban a que el niño reaccionara.

“¡Respira, respira!... ¡llora, llora!”, se escucha decir al agente en un video que comenzó a circular en redes sociales.

En un momento del video, la desesperación pasó a ser alivio, cuando después de algunos segundos de maniobras de auxilio, el niño comenzó a reaccionar.

“¡Jala el aire, respira!”, se oye en el video.

Finalmente, el esfuerzo del agente dio resultado.

El niño volvió a respirar y comenzó a llorar, lo que generó gran alivio para quienes presenciaron el rescate.

La ayuda del agente Domínguez Hernández fue indispensable, pues actuó prácticamente de inmediato desde el momento en que se percató del menor dentro del lago.

Paramédicos atendieron al pequeño

Luego de que el policía consiguiera reanimar al niño, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al Centro de Formación y Capacitación Teotihuacán para valorar al menor.

Después de revisarlo, determinaron que presentaba hipotermia e hipoxia por inmersión, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital para continuar con la atención médica.

El pequeño fue llevado al nosocomio acompañado por su madre, mientras continuaba bajo supervisión médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el niño se encontraba jugando cerca del lago cuando cayó accidentalmente al agua.

La actuación del policía fue reconocida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que consideró que su capacitación y rápida respuesta fueron clave para atender la emergencia.