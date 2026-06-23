"Lengua y palabra somos, preguntas encendidas, respuestas a veces". Jaime Labastida, "Voces".

Una vez más mintió el "Detector de mentiras" de la Presidencia el 17 de junio cuando dijo que era falsa mi afirmación en X de que "el IMSS oculta información sobre los registros patronales". "El IMSS publica mensualmente, desde 2020, el boletín sobre puestos de trabajo donde detalla la evolución del empleo formal y los registros patronales", señaló, pero al parecer los editores no revisaron el comunicado del 8 de junio, que cubre el mes de mayo, ni lo compararon con los de meses anteriores.