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Restaurant Week 2026: 27 restaurantes de Durango ofrecerán platillos desde los 120 pesos | Fechas

Esperan que este momento pueda ayudar a recuperar las ventas en el sector restaurantero.

Restaurant Week 2026: 27 restaurantes de Durango ofrecerán platillos desde los 120 pesos | Fechas

Restaurant Week 2026: 27 restaurantes de Durango ofrecerán platillos desde los 120 pesos | Fechas

CLAUDIA BARRIENTOS
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Históricamente septiembre es uno de los meses con las ventas más bajas en el año para el sector restaurantero, por lo que se busca impulsar el consumo a través de la tercera edición de Restaurant Week Durango.

A través de esta estrategia se ofrecerán promociones y menús especiales a precios fijos, del 6 al 13 de septiembre, informó el presidente de la Canirac Durango, Jorge Luján Pulido.

Precisó que en esta edición participarán 27 restaurantes con opciones especiales para los comensales con precios de 120, 250 y 350 pesos, dependiendo del establecimiento y menú elegido.

Se pretende que funcione como un mecanismo para dinamizar las ventas y motivar a las familias y consumidores a visitar los establecimientos participantes durante una semana en la que tradicionalmente se registra una menor actividad comercial.

Señaló que la información sobre los restaurantes, promociones y menús podrá consultarse a través de las plataformas digitales Restaurant Week Durango, Donde Comer y Tasty.


En la presentación estuvieron autoridades y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quienes respaldaron esta alternativa para fortalecer el consumo y la actividad turística y económica de Durango.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Restaurant Week Durango Canirac Week, través, Restaurant, precios

               

                
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