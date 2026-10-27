Restaurante y café de Pan La Paz anuncia su cierre en Durango, ¿qué pasará con la panadería?

Continúan las despedidas en la ciudad de Durango, y ahora un negocio más se suma a la lista de establecimientos que cierra sus puertas. En esta ocasión, se trata de un restaurante y cafetería, que con el paso de los años ha logrado acumular una buena afluencia de personas, debido principalmente a ser parte de una de las panaderías más icónicas de la capital.

En los últimos meses, varios negocios de la ciudad de Durango se han visto afectados por cierres debido a factores como la baja afluencia de clientes, las altas rentas y la complicada situación económica.

Desde restaurantes hasta tiendas de ropa, los cierres de negocios han afectado a diversas zonas de la capital de Durango, y cada nuevo anuncio continúa sorprendiendo a muchos duranguenses que lamentan que la situación económica afecte a los emprendimientos locales.

¿Qué negocio cerrará sus puertas?

En esta ocasión se trata del Restaurante y Café Pan La Paz, ubicado en la colonia Obrera, que este pasado lunes 26 de octubre publicó un comunicado en sus redes sociales, dando a conocer la repentina y para muchos triste noticia del cierre de sus puertas.

“Hoy cerramos un capítulo muy especial. El Restaurante y Cafetería Pan La Paz cierra sus puertas por tiempo indefinido, llevándose grandes recuerdos y sobre todo, la gratitud por cada visita, cada momento compartido y la confianza que nos brindaron a lo largo de estos años”, se lee en la publicación.

El negocio señala que el restaurante y cafetería cerrará sus puertas por tiempo indefinido, sin indicar si en algún momento retomará sus actividades.

El Restaurante y Café Pan La Paz adquirió popularidad principalmente por ser parte de Pan La Paz, una de las panaderías más reconocidas de la ciudad de Durango, con más de 40 años de tradición en la capital.

En el restaurante y cafetería de Pan La Paz se ofrecían platillos de desayuno como chilaquiles, huevos al gusto, entre otros, así como especialidades de panadería y café, al igual que ciabattas, sopes, focaccias, etcétera.

Sin embargo, muchos acudían al lugar para disfrutar de un café acompañado de una pieza de pan dulce de la misma panadería, ubicada en la planta baja del local.

¿Qué pasará con la panadería?

Ante el anuncio del cierre del restaurante y cafetería, muchos clientes comenzaron a preocuparse por el futuro de Pan La Paz.

Sin embargo, aseguraron que el cierre del restaurante no es un adiós a la panadería.

“Esto no es un adiós a Pan La Paz. Nuestra panadería continúa presente en todas sus sucursales, con el sabor y la calidad que nos distinguen. Nuevos proyectos vienen en camino, así que los invitamos a seguir pendientes de nuestras redes para descubrir lo que sigue”, señala la publicación.

Por último, el negocio agradeció a los clientes que durante este tiempo permanecieron fieles.