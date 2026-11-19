Los restaurantes que se encuentran ubicados cerca de centros comerciales reportaron un incremento en ventas de alrededor de 30 por ciento durante el fin de semana, por la afluencia generada por las ofertas de El Buen Fin, informó el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Durango, Jorge Luján.

Explicó que, aunque el mayor movimiento comercial fue en tiendas departamentales y establecimientos relacionados con la temporada, algunos negocios de comida cercanos a plazas comerciales tuvieron un comportamiento positivo.

En contraste, reconoció que en otras zonas no hubo cambios en el comportamiento ya que fue similar al de otros fines de semana, sin que representara un repunte extraordinario en ventas.

“La zona regular tuvimos un comportamiento moderado, totalmente basado en el histórico, y realmente pues no trascendería en el lado de una venta alta”, manifestó.

Asimismo, destacó que las actividades orientadas a la proyección de Durango también dejaron movimiento en el sector. Al respecto, dijo que durante el sábado y el domingo se realizó un evento del clúster del mezcal que atrajo actividad al primer cuadro de la ciudad y consumo en restaurantes u cafeterías del área.

Agregó que se espera que con la promoción que hubo del evento Titán Desert, se pueda registrar una mayor afluencia de visitantes.