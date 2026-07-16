Restaurantes de Durango absorbieron alzas de costos tras ajuste inicial

El sector restaurantero de Durango logró estabilizar los precios de sus menús durante el primer semestre del año, luego de realizar un ajuste extraordinario de hasta 20 por ciento a principios de 2026 para hacer frente al incremento de la inflación y al encarecimiento de diversos insumos.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Durango, Jorge Luján, explicó que, aunque tradicionalmente los establecimientos aplican incrementos cercanos al 10 por ciento al inicio de cada año para compensar la inflación, en esta ocasión fue necesario realizar un ajuste mayor debido a un comportamiento atípico del mercado, influido por factores económicos y geopolíticos que elevaron los costos de producción.

Detalló que entre los productos que registraron incrementos importantes estuvieron el jitomate, cuyo precio se disparó hace algunos meses por problemas en el transporte, además de otros insumos como el limón y el aguacate , que de manera recurrente presentan fluctuaciones. Agregó que el sector ha optado por absorber las variaciones posteriores para evitar modificar constantemente los precios al consumidor.

El dirigente de los restauranteros señaló que los restaurantes procuran mantener estabilidad en sus tarifas, ya que actualizar continuamente los menús implica costos operativos, como la reimpresión de cartas, además de generar una percepción negativa entre los clientes.

A la par, el presidente de la Canirac atribuyó el incremento registrado al inicio del año a un entorno económico internacional marcado por tensiones geopolíticas que repercutieron en las cadenas de suministro y en el precio de diversos materiales e insumos utilizados por la industria restaurantera. Añadió que, tras ese ajuste inicial, el comportamiento del mercado ha permitido mantener mayor estabilidad en los precios ofrecidos por los establecimientos.