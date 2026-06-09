Restaurantes sí podrán transmitir partidos del Mundial en señal abierta y sin logos

Los restaurantes podrán transmitir los partidos del Mundial mediante la señal abierta de las dos principales televisoras del país, siempre y cuando no utilicen logotipos oficiales de la FIFA ni cobren un costo adicional a sus clientes por ver los encuentros.

Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango y empresario restaurantero, explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por organismos nacionales del sector, los establecimientos sí podrán proyectar en sus televisores los encuentros mundialistas.

No obstante, aclaró que existen algunas restricciones. La primera es que, si no se contrató el servicio de transmisión con las plataformas oficiales, únicamente podrán exhibirse los partidos que sean transmitidos en señal abierta por las dos grandes cadenas de televisión.

Además, en restaurantes y cafeterías no podrá utilizarse ningún logotipo oficial de la FIFA como parte de la promoción o ambientación relacionada con los encuentros, ni tampoco se podrá cobrar una tarifa extra por permitir el acceso o la permanencia de los clientes para ver los partidos.

"Esta es la información que tenemos: los partidos transmitidos en señal abierta pueden proyectarse siempre y cuando no se utilicen los logotipos oficiales ni se cobre por verlos", señaló Mijares Salum.

El dirigente empresarial reconoció que la comercialización del Mundial resulta costosa y excesiva para muchos establecimientos , por lo que no todos tienen acceso a los derechos oficiales de transmisión. Esta situación impedirá que puedan ofrecer la totalidad de los encuentros.

Por ello, agregó que los restaurantes y cafés podrán aprovechar aquellos partidos que las televisoras transmitan de manera abierta para compartirlos con sus clientes.