Restaurantes y bares podrían recibir multas por incluir la propina en la cuenta, ¿de cuánto serían?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) volvió a advertir a restaurantes, bares, cafeterías y otros establecimientos que la propina en México es completamente voluntaria, por lo que no puede incluirse automáticamente en la cuenta ni establecerse un porcentaje obligatorio para los clientes.

La dependencia federal ha reiterado durante 2026 que agregar cargos adicionales sin el consentimiento del cliente puede constituir una práctica comercial abusiva, por lo que los consumidores tienen derecho a solicitar su eliminación e incluso presentar una denuncia ante Profeco.

La propina no puede imponerse

Aunque dejar entre el 10 y el 15 por ciento del consumo se ha convertido en una práctica habitual en muchos establecimientos, no existe una disposición legal que obligue a pagar propina.

Profeco establece que se trata de una gratificación que cada consumidor decide entregar de acuerdo con el servicio recibido. Por esta razón, restaurantes, cafeterías, bares, hoteles y negocios turísticos no pueden determinar previamente cuánto deberá entregar el cliente ni agregar ese importe como si formara parte del consumo.

El fundamento se encuentra en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe la aplicación de métodos o prácticas comerciales coercitivas o desleales, así como la imposición de servicios adicionales que no hayan sido solicitados o aceptados expresamente por el consumidor.

¿De cuánto podrían ser las multas?

Los establecimientos que incumplan la Ley Federal de Protección al Consumidor pueden enfrentar diferentes sanciones económicas . Los montos no son iguales para todos los casos, pues dependen del artículo infringido y de circunstancias como la reincidencia.

Para 2026, la actualización oficial de las multas previstas en la legislación contempla sanciones que, dependiendo de la infracción, pueden ir desde más de 300 pesos hasta incluso rebasar los 3 millones de pesos en determinados supuestos previstos por la ley.

Sin embargo, la cantidad concreta deberá determinarse conforme a la infracción y al procedimiento que realice Profeco.

¿Qué hacer si un restaurante incluye la propina sin autorización?

Profeco recomienda a los consumidores revisar cuidadosamente la cuenta antes de efectuar el pago y cuestionar inmediatamente cualquier concepto que no reconozcan.

También es recomendable conservar el comprobante de consumo y pago, pues puede servir como evidencia en caso de presentar una inconformidad. Los establecimientos, además, tienen la obligación de mostrar sus precios de manera clara y con impuestos incluidos.