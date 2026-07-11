Retiran a vendedores de globos, flores y peluches sin permiso en graduaciones de Durango

Aunque no se ha reportado el decomiso de productos, inspectores municipales sí han realizado diversos exhortos a comerciantes que se instalan sin permiso en el exterior de auditorios, templos y teatros de la ciudad de Durango para ofrecer globos, peluches y flores, aprovechando la temporada de graduaciones.

Cuando no cuentan con el permiso correspondiente, se les indica que se retiren del lugar y que realicen la solicitud de autorización por días ante la Comisión de Actividades Económicas del Cabildo de Durango.

El director de Inspección Municipal, Ubaldo Salazar Chávez, confirmó que a los comerciantes se les solicita retirarse y se les realizan varios exhortos antes de proceder con el decomiso de su mercancía.

Explicó que el retiro de productos únicamente se aplica a comerciantes reincidentes que hacen caso omiso de los llamados de la autoridad.

Entre los puntos donde se detectó la instalación de vendedores sin permiso se encuentran el Auditorio del Pueblo, la Catedral, el Teatro Ricardo Castro y el Auditorio de la UJED, donde se realizaron los retiros correspondientes.