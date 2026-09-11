Retiran árboles de grandes dimensiones en riesgo de colapso en el Parque Guadiana

Dentro del Parque Guadiana se encuentran algunos árboles en riesgo de colapso, la mayoría de grandes dimensiones, por lo que de manera preventiva las autoridades han determinado retirarlos y garantizar la seguridad de los visitantes .

Son dos árboles de grandes dimensiones los que serán retirados y se encuentran a un costado de la Alberca 460, que también permaneció cerrada durante los trabajos, ya que a nivel general se busca evitar un accidente.

El riesgo se presenta debido a que uno de los árboles se encuentra cerca de la instalación de gas LP que alimenta las calderas de la alberca. Los trabajos iniciaron el pasado 10 de septiembre y continuaron hasta este viernes 11, debido a que los árboles tuvieron que ser cortados en secciones por su gran tamaño.

El Instituto de Parques Públicos informó que fue necesario solicitar el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar el corte de energía eléctrica en la zona, ya que los árboles también se encontraban cerca de algunos cables. Además, se solicitó el apoyo de Protección Civil para resguardar el área.

Se indicó que se realizó la solicitud del dictamen correspondiente ante la Dirección Municipal de Medio Ambiente, que finalmente otorgó la autorización para el retiro de los árboles.

Para realizar las diversas maniobras al interior del parque, se ingresó una grúa y otras unidades. También se delimitó el perímetro y se restringió el acceso a esta zona.