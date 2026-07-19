Retiran casi dos mil toneladas de residuos de canales, arroyos y sistemas de desfogue en Durango

La limpieza preventiva de canales, arroyos y sistemas de desfogue ha permitido retirar mil 990 toneladas de basura, escombro, cacharros y otros residuos que representaban un riesgo para el flujo del agua durante la temporada de lluvias.

Dicha estrategia fue destacada en un pronunciamiento presentado por la diputada local Verónica González Olguín, quien dijo que estas labores se desarrollan de manera permanente desde febrero en puntos considerados estratégicos, entre ellos los canales San Ignacio, San Juan y Temazcal, así como el arroyo Las Mangas.

Precisó que del total de residuos recolectados, más de mil 250 toneladas corresponden a trabajos de limpieza en espacios públicos; alrededor de 240 toneladas fueron retiradas de rejillas, alcantarillas y puntos de desfogue; y cerca de 500 toneladas provienen de acciones preventivas realizadas en zonas identificadas como de mayor riesgo .

Trabajo comunitario

Asimismo, señaló que en estas jornadas también participan personas que cumplen sanciones administrativas mediante esquemas de trabajo comunitario, contribuyendo a la limpieza de cauces y espacios públicos.

Durante su intervención en la sesión de la Comisión Permantente del Congreso, la legisladora señaló que estas acciones buscan reducir las afectaciones que pueden generar las lluvias intensas y llamó a mantener una cultura de prevención.

Exhortan a evitar tirar basura

En este sentido, exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar basura en la vía pública, conservar limpios los frentes de las viviendas y respetar los cauces naturales, al considerar que la participación social es un elemento indispensable para disminuir riesgos y prevenir inundaciones.

De acuerdo con la diputada, la prevención debe mantenerse como una política permanente para proteger tanto la integridad de la población como su patrimonio.