Retiran más toneladas de cacharros en fraccionamientos de Durango

En el municipio de Durango, para prevenir la propagación del dengue, se han reforzado las jornadas de descacharrización. Hasta la fecha, se han retirado más de 410 toneladas de objetos que podrían convertirse en criaderos del mosquito transmisor.

A través del equipo de Vectores de Salud Pública, las brigadas han recorrido 184 colonias y fraccionamientos, además de 12 localidades, alcanzando a 2 mil 367 viviendas hasta el mes de agosto.

La estrategia también contempla 477 horas de perifoneo y la distribución de 100 mil 900 trípticos, con el objetivo de informar a las familias para que puedan mantener sus hogares en orden y sacar todo aquello que ya no utilizan. Además, pueden marcar al 072 para solicitar el servicio de recolección.

De acuerdo con las autoridades, se proyecta superar las 700 toneladas de cacharros recolectados durante 2026, con lo que se busca reducir el riesgo de casos de dengue.

Piden a los ciudadanos mantener patios y azoteas libres de objetos que puedan acumular agua, así como evitar tirar muebles o electrodomésticos en la vía pública, ya que pueden generar focos de infección.

Por parte de Servicios Públicos, se mantiene el programa Limpiemos la Casa, que atiende reportes ciudadanos durante los fines de semana, con lo que se amplía la cobertura de recolección.