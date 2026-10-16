Retiran ofrenda afuera del IMSS de Durango en memoria de bebés fallecidos; ordenan reinstalarla

La ofrenda instalada afuera del Hospital General de Zona 1 del IMSS de Durango, en memoria de los cinco bebés fallecidos, fue retirada por personal de vigilancia del instituto; sin embargo, posteriormente se ordenó que fuera reinstalada.

Fermín Flores Ávila, abogado de las familias que perdieron a sus bebés a causa de una bacteria dentro del hospital, señaló que dialogó con uno de los padres de familia, quien le confirmó que contaban con autorización para colocar la ofrenda.

Explicó que el problema se originó cuando uno de los trabajadores de vigilancia llegó y la retiró. Se desconoce si el empleado estaba enterado del permiso concedido para su instalación, pero posteriormente la directiva del nosocomio le ordenó volver a colocarla.

"Tengo entendido que ya volvieron a instalar la ofrenda, al menos así me comentó uno de los padres con quien hablé al respecto", dijo el abogado.

En cuanto a la visita que tenían planeada para esta semana a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Flores Ávila explicó que, además de acudir a dicho organismo, tenían previsto entrevistarse con Zoé Robledo, director general del IMSS.

Sin embargo, debido a la situación relacionada con el sindicato del instituto, decidieron posponer ambas visitas para la próxima semana, con la intención de que el tema sindical esté más desahogado y puedan acudir tanto a la CNDH como a la reunión con Robledo.

Respecto a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por el fallecimiento de los cinco bebés, el abogado únicamente comentó que continúa avanzando, sin proporcionar mayores detalles.