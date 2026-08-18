Retiro de visas se usa como medida de presión: CCE

El gobierno de Estados Unidos ha utilizado el retiro de visas como una estrategia para la negociación de otros temas , estimó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo.

“La verdad es que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado esta medida como presión para otros temas políticos seguramente, y creo que hay muchos mexicanos que no tienen ningún tema raro y que aun así se han visto afectados. Hay personas que simplemente van a tramitar su visa de manera normal y les es negada, la verdad es que sin muchos argumentos, y personas que realmente iban a conocer, iban a pasear, iban a buscaban un tipo de inversión o algo, se les ha negado este documento”, opinó.

Por lo que consideró que es una herramienta que se ha venido utilizando para generar presión, como en el caso de los aranceles . “Sin duda. Creo que es una de las herramientas que Estados Unidos utiliza junto con los aranceles para otros propósitos políticos”, señaló.