Retiro de visas se usa como medida de presión: CCE
El gobierno de Estados Unidos ha utilizado el retiro de visas como una estrategia para la negociación de otros temas, estimó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo.
“La verdad es que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado esta medida como presión para otros temas políticos seguramente, y creo que hay muchos mexicanos que no tienen ningún tema raro y que aun así se han visto afectados. Hay personas que simplemente van a tramitar su visa de manera normal y les es negada, la verdad es que sin muchos argumentos, y personas que realmente iban a conocer, iban a pasear, iban a buscaban un tipo de inversión o algo, se les ha negado este documento”, opinó.
Por lo que consideró que es una herramienta que se ha venido utilizando para generar presión, como en el caso de los aranceles. “Sin duda. Creo que es una de las herramientas que Estados Unidos utiliza junto con los aranceles para otros propósitos políticos”, señaló.
Y descartó que en Durango haya empresarios afectados por este motivo, pero sí ciudadanía en general. “Sabemos que no hay nadie que haya caído en este supuesto, pero sí dentro de la sociedad mucha gente que de verdad tiene su residencia en México, que tiene estabilidad y que no va a otra cosa más que a pasear, sí le ha sido negada su visa”, lamentó.