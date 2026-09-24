Retoman Cabildo Juvenil en Durango; seleccionaron 20 proyectos para participar

En 2023 fue la última vez que se realizó el Cabildo Juvenil en el municipio de Durango y se retomó en este 2026, el pasado 23 de septiembre, para lo cual se abrió una convocatoria para recibir proyectos.

Fueron en total más de 50 proyectos los que se recibieron como parte de la convocatoria, de los cuales 20 jóvenes fueron seleccionados para presentarlos en el pleno y, de ahí, se eligieron tres ganadores.

Carlos Villegas Mendoza, director de Juventud Municipal, aseguró que se revisaron una por una las propuestas, que abordaron temáticas distintas.

Apuntó que fueron temas desde “salud mental, de movilidad, de transporte, de seguridad, de inteligencia artificial, de medio ambiente, de participación juvenil, entre muchas otras”.

Dijo que, en general, se trató de proyectos muy bien elaborados y que fueron revisados mediante presentaciones en video; todos fueron analizados para elegir a los 20 participantes.

Uno de los aspectos más importantes que se destacó durante la presentación es que a las iniciativas se les dará un seguimiento integral, incluso más allá de los proyectos que resultaron ganadores, con apoyo económico.

“La idea es que no se queden en eso, que no se queden en propuestas, sino que se pudieran llevar al otro lado, de una manera en que realmente se puedan hacer”, expresó Villegas Mendoza.

Se va a trabajar en desarrollar los tres primeros lugares y, en el caso de los demás proyectos, se tratará de integrarlos en otras propuestas para que puedan seguir adelante.

Los ganadores son Óscar Acevedo, con su proyecto de Salud Mental; Leobardo Benjamín Álvarez, con Acceso a la Naturaleza Urbana; y Jimena Gaytán Castillo, con su propuesta de Laboratorio de Apoyo Emocional para la Juventud.