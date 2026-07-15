Revelan cómo 'El Mayo' Zambada habría ordenado matar a su sobrino 'El Cheyo Ántrax'

El caso de Ismael "El Mayo" Zambada García continúa dando de qué hablar, pues a días de que se lleve a cabo su audiencia para la sentencia y que se cumplan dos años de haber sido entregado a Estados Unidos, la Fiscalía reveló que estaría involucrado en el asesinato del "El Cheyo Ántrax".

La información fue compartida en un documento que se entregó al juez Brian Cogan, en donde asegura que el cofundador del Cártel de Sinaloa habría ordenado matar a esta persona, quien tiene un vínculo directo y fue identificado como su sobrino.

En esta misma declaración, las autoridades estadounidenses enfatizaron el nivel de criminalidad de Zambada García y que esta razón sería suficiente para ser declarado culpable y trasladarlo hacia una cárcel de máxima seguridad para purgar una pena de por vida.

La situación resalta, pues se trataría de un asesinato sin que se tratara de un motivo con otro grupo rival.

¿Cómo ocurrió el asesinato de "El Cheyo Ántrax"?

Según la información compartida por el portal InSight Crime y El Heraldo, Eliseo Imperial Castro, mejor conocido como "El Cheyo Ántrax", fue asesinado dos meses antes de que "El Mayo" arribara a Estados Unidos.

Fue el 30 de mayo de 2024 cuando fue localizado sin vida y presentaba varios impactos de bala en el cuerpo. En información que trascendió en medios locales en Sinaloa, el hoy occiso era perseguido por civiles armados en una carretera de ese estado.

Aunque hasta entonces se desconocía el motivo del asesinato, el 14 de julio de ese año la fiscalía estadounidense compartió un documento que la razón de la muerte de Imperial Castro ocurrió porque "cobraba deudas a nombre de Zambada García sin su autorización" y al final ese dinero se lo quedaba.

La noticia causó impacto, pues este personaje era uno de los "leales" a "El Mayo", pues desde hace años su grupo "Los Ántrax" ejercía el trabajo de escoltas, incluso con los hijos de este líder criminal.

Foto: Punto 4T (X).

¿Quién es "El Cheyo Ántrax"?

Nacido en Culiacán, Sinaloa, Eliseo fue uno de los cofundadores de "Los Ántrax", el brazo armado que Zambada García creó en 2008 para poder proteger a su familia y ejecutar sus "órdenes más delicadas", según menciona Infobae.

Junto con José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias "El Chino Ántrax", logró posicionar este grupo criminal, del que este personaje se convirtió el "rostro oficial" y fue uno de los primeros narcos en llegar a las redes sociales compartiendo lujos y apariciones con famosos, como la socialité Paris Hilton.

"El Cheyo" y él se distinguían por su violencia extrema, sus tácticas militares y eran fáciles de reconocer por un anillo de calavera con brillantes que portaban.

Su participación en esta organización le permitió también ser escolta personal de Ismael Zambada Imperial, alias "El Mayito Gordo", uno de los hijos de "El Mayo".

Para 2016, fue sancionado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Era buscado desde 2014 en el Distrito Sur de California, esto por diversos delitos como traficar metanfetaminas, cocaína y marihuana. Sin embargo, pese a estas acusaciones no dejó de operar, hasta el día de su muerte.