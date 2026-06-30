Revelan lista de duranguenses buscados por la DEA; son acusados de narcotráfico y lavado de dinero

Durante años la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha informado sobre todas las personas de distintas nacionales, entre ellos mexicanos, que se incluyen a su lista por distintos delitos.

No obstante, en información reciente se ha revelado que en la lista están incluidos varios duranguenses , los cuales están acusados de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración criminal.

La situación llama la atención luego de los operativos militares que se han registrado en la entidad duranguense las últimas semanas, pues autoridades estadounidenses los relacionan con una facción que opera en el estado y que es afín al Cártel de Sinaloa.

¿Quiénes son los duranguenses que busca la DEA?

De acuerdo a la lista, se tratan de cuatro personas en específico las cuales serían originarios de la entidad duranguense y han estado participando en presuntas operaciones de tráfico hacia Estados Unidos.

Amado Núñez Meza

Este hombre es conocido por su alias "El M-11" y es el mayor objetivo priotario para la DEA.

La información presentada indica que es un operador vinculado con una célula criminal que opera en Tamazula, Canales y Santiago Papasquiaro, en Durango, y que está relacionada con el Cártel de Sinaloa.

Núñez Meza es buscado por conspiración para importar y distribuir más de cinco toneladas de marihuana y cocaína, así como lavado de dinero, posesión de armas para actividades relacionadas con el narcotráfico y participación en una empresa criminal.

Además, se dice que es el encargado de coordinar cargamentos de droga hacia Estados Unidos y fortalecer la presencia de los de Sinaloa en el Valle de Juárez, Chihuahua.

Por su nivel de importancia, la DEA mantiene vigente una recompensa -sin especificar- por información que permita su captura.

Moisés Iván Leal Burciaga

También conocido por su alias "Sergio Castilo Ávila", es solicitado ante las autoridades estadounidenses por conspiración y posesión con intención de distribuir cocaína en Texas.

Su actividad se relaciona con rutas de tráfico que conectan a Durango con Ciudad Juárez , lugar desde donde presuntamente se envía la droga hacia Estados Unidos.

Al igual que "El M-11", hay una recompensa vigente para quien de información sobre su paradero.

Juan Carlos Hernández López

Identificado como "Freckles" y/o "John Charlespecas López" es buscado por su participación para distribuir distintas sustancias controladas en los estados de Lowa y Missouri.

Según la investigación federal, se le relaciona con una red de distribuición de metanfetaminas y cocaína que opera entre México y Estados Unidos.

Jorge Alfredo Díaz González

El reporte de la DEA revela que este hombre enfrenta cargos posesión y distribución de cocaína en Carolina del Norte.

Presuntamente es una persona que se mueve de manera independiente, sobre todo en territorio mexicano y estadounidense.