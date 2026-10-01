Revelan motivo detrás de brutal ataque en escuela de Torreón que dejó a mujer sin vida y 4 heridos

La mañana de este jueves 1 de octubre, la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el Ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, vivió momentos de terror luego de que dos hombres irrumpieran en las instalaciones y agredieran a varias personas que se encontraban en el plantel, en un hecho que dejó a una mujer sin vida y al menos cuatro personas lesionadas, algunas de ellas en estado crítico.

En el plantel se encontraban estudiantes, docentes y personal administrativo, que quedaron en medio de una situación que obligó a activar protocolos de seguridad y movilizó a distintas corporaciones policiales

La víctima que murió en el incidente fue identificada como Nery Edith Nervales González, de 56 años, quien se desempeñaba como subdirectora de la institución y perdió la vida durante la agresión.

Además, varios estudiantes y trabajadores resultaron heridos. Uno de los casos que más preocupa es el de un joven que permanece hospitalizado en estado grave, luego de recibir múltiples lesiones durante el ataque, por lo que su vida continúa en riesgo.

Los presuntos responsables fueron identificados como dos hermanos gemelos mayores de edad, quienes anteriormente habían estudiado en la misma secundaria. Ambos fueron detenidos poco después de los hechos, mientras las autoridades comenzaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

¿Cuál fue el motivo detrás del ataque en la secundaria de Torreón?

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron sobre el caso, la agresión habría sido motivada por viejas rencillas que los presuntos responsables mantenían con uno de los jóvenes lesionados.

Los dos hermanos habrían ingresado al plantel y se dirigieron al área de los baños, donde localizaron al estudiante con quien tenían conflictos personales desde tiempo atrás. En ese sitio lo atacaron de manera directa, provocándole heridas de gravedad.

El joven sufrió múltiples lesiones y una importante pérdida de sangre, por lo que tuvo que se trasladado de urgencia a un hospital privado de Torreón. Su estado de salud fue reportado como delicado y con pronóstico reservado, además de que existe el riesgo de que pierda una de sus manos debido a la gravedad de las heridas.

Aunque las rencillas personales figuran entre las primeras explicaciones sobre la agresión, las autoridades no han confirmado de manera definitiva que este haya sido el único motivo detrás de lo sucedido.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que las primeras investigaciones apuntan a un contexto familiar, sin precisar mayores detalles sobre esta línea de indagación.

Fiscalía aclara cómo ocurrió la agresión

Durante las primeras horas después del ataque circularon distintas versiones sobre los objetos que habrían utilizado los agresores para ingresar a la escuela y atacar a las personas que se encontraban en el lugar.

Inicialmente, se reportó que los hermanos portaban explosivos y machetes, además de que se mencionó el supuesto uso de arma de fuego durante los hechos.

Sin embargo, la Fiscalía de Coahuila descartó posteriormente la utilización de explosivos y armas de fuego, y precisó que la agresión se cometió con armas blancas.

El fiscal Federico Fernández Montañez explicó que los presuntos responsables utilizaron petardos para provocar temor y generar distracción entre quienes se encontraban en la secundaria, aunque aclaró que no se trató de bombas molotov.

La dependencia también confirmó que los dos detenidos son mayores de edad y que quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso correspondiente.