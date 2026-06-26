Revelan que cárteles habrían hackeado celulares de militares de EU tras la muerte de ‘El Mencho’

Un reportaje publicado por The New York Times reveló que presuntos integrantes de cárteles mexicanos habrían logrado hackear teléfonos celulares de soldados estadounidenses desplegados en la frontera con México, quienes posteriormente comenzaron a recibir mensajes amenazantes.

La información surgió en medio de uno de los mayores despliegues militares realizados por Estados Unidos en su frontera sur durante los últimos años, donde cerca de 9 mil soldados participan en labores para contener el tráfico de drogas, la migración irregular y las operaciones del crimen organizado.

De acuerdo con la investigación del medio estadounidense, el incidente ha causado la preocupación entre autoridades de ese país al evidenciar un posible cambio en las estrategias utilizadas por las organizaciones criminales.

Presunto ataque tras la muerte de 'El Mencho'

Según la investigación de The New York Times, funcionarios del Congreso de Estados Unidos señalaron que los presuntos hackeos fueron detectados después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido en febrero durante un operativo realizado por fuerzas mexicanas con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Tras ese hecho, varios militares estadounidenses descubrieron que sus dispositivos móviles habían sido vulnerados y, posteriormente, comenzaron a recibir mensajes intimidatorios.

Aunque el reporte no precisa la forma en que fueron comprometidos los teléfonos ni el contenido de las amenazas, el caso llamó la atención de las autoridades por la capacidad tecnológica que algunos grupos delictivos habrían desarrollado para obtener información o ejercer presión sobre elementos de seguridad.

El reportaje también señala que, desde entonces, la actividad de los cárteles en distintos puntos de la frontera se habría intensificado, obligando a reforzar las medidas de vigilancia y protección para el personal militar desplegado en la zona.

Operación Ardent Vanguard mantiene fuerte presencia militar

La investigación de The New York Times explica que estos hechos ocurren mientras continúa la operación Ardent Vanguard, una misión implementada por el gobierno estadounidense para fortalecer la vigilancia en la frontera con México.

Aunque la administración estadounidense sostiene que los cruces irregulares disminuyeron de manera importante durante los últimos meses, miles de soldados permanecen desplegados a lo largo de más de 3 mil 200 kilómetros de frontera.

Tecnología como arma de batalla

Además del incremento en la presencia militar, el reportaje destaca que las operaciones fronterizas incorporan herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas para combatir a las organizaciones criminales.

Entre ellas se encuentran aeronaves de inteligencia electrónica, drones de vigilancia de gran altitud, sistemas para neutralizar aeronaves no tripuladas y un mayor número de vuelos de reconocimiento respecto a años anteriores

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos aseguran que no se han registrado ataques armados directos contra soldados desplegados en la frontera ni incidentes con drones equipados con armamento.