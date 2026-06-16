Revelan que 'El Mencho' financiaba a ‘Los Chapitos’; así era la alianza entre ambos grupos

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mantenía una relación directa con una facción del Cártel de Sinaloa, y que incluso proporcionaba apoyo económico y de personal a “Los Chapitos”.

La información fue dada a conocer durante la Mañanera del Pueblo, donde el funcionario explicó que las investigaciones realizadas por las autoridades permitieron identificar una colaboración entre ambas organizaciones criminales, antes de la muerte de Oseguera Cervantes.

De acuerdo con García Harfuch, el propio líder del CJNG era quien mantenía el vínculo con la facción encabezada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, principalmente en la zona sur del estado de Sinaloa.

Financiamiento y refuerzo de personal

El titular de la Secretaría de Seguridad detalló que, además del contacto entre ambas organizaciones, se detectó que desde el CJNG se enviaban recursos financieros y apoyo humano para fortalecer a dicha facción del Cártel de Sinaloa.

Explicó que esta cooperación representó una señal de alerta para las autoridades, debido a que cualquier alianza entre grupos delictivos puede traducirse en un incremento de sus capacidades operativas y en una mayor disputa por territorios.

Aunque reconoció que existió esa relación, señaló que actualmente no se tiene identificado que el acuerdo continúe vigente luego de la muerte de "El Mencho" ocurrida en febrero de este año.

Vínculo desapareció con la muerte de “El Mencho”

Según explicó García Harfuch, el principal enlace entre ambas organizaciones era el propio líder del CJNG, por lo que tras su abatimiento no existen indicios de que continúe la coordinación con “Los Chapitos”.

Sin embargo, las autoridades federales no descartan completamente la posibilidad de que existan contactos entre integrantes de ambos grupos y mantienen el seguimiento a las estructuras criminales.

CJNG conserva líderes regionales

A casi cuatro meses de la muerte de Oseguera Cervantes, el secretario de Seguridad afirmó que no se registró una escalada de violencia, debido a que el CJNG cuenta con líderes regionales que tienen zonas de operación definidas.

Asimismo, destacó que las fuerzas federales continúan con operativos y detenciones contra integrantes relevantes del grupo criminal, varios de los cuales cuentan con órdenes de aprehensión e incluso solicitudes de extradición.

Entre los personajes que mantienen influencia dentro del CJNG, García Harfuch mencionó a Juan Carlos Valencia González, hijastro de "El Mencho", a quien describió como uno de los líderes regionales más fuertes que conserva actualmente la organización.