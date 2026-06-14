Revelan VIDEO de cómo se vivió desde las alturas la inauguración del Mundial 2026 en México

La Copa de Mundo es uno de los eventos deportivos más importantes y este 2026 México se convirtió en una de las sedes para llevarse a cabo. Es por eso que el 11 de junio se realizó la ceremonia de inauguración, llena de artistas, colores y fuegos artificiales que emocionaron a los asistentes.

Durante la transmisión se pudo observar todo desde un primer plano, sin embargo, este fin de semana una cuenta dedicada a la imagen de la Fuerza Aérea Mexicana compartió un video de cómo se vió ese momento desde las alturas.

En la descripción se lee "así se vivió la inauguración de la FIFA World Cup desde las alturas con las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana" y las imágenes impactaron a los internautas.

El reel está dividido en dos cámaras, arriba donde los pilotos de estas aeronaves captaron el momento en que el himno de México resonaba en todo el estado en la voz de Alejandro Fernández y los fuegos artificiales en color verde, blanco y rojo explotaban.

También es posible ver todo el estado desde arriba, el cual se visualizó con un gran lleno total y donde todos se emocionaron por este momento de inauguración.

Mientras la cámara de abajo, se encuentra en el estadio y se ve el momento en que estas aeronaves pasan sosteniendo una bandera de México y dando el gran inicio a este evento deportivo.

El tiene más de 54 mil vistas y miles de comentarios, en los que se pueden leer: "la bandera más hermosa del mundo", "no soy mexicano pero me entró una basurita en el ojo", "orgullo mexicano", "viva mi México", entre otros.

La cuenta @spotternlu publicó varios videos de este momento, los cuales ha sido comentados y compartidos por muchos mexicanos y otros extranjeros que les ha impactado este momento.