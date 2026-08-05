Revelan VIDEO del momento en que César Gastélum es asesinado en transmisión en vivo en Sinaloa

Otro hecho violento relacionado con influencers en Sinaloa ha conmocionado a las redes sociales, luego de que se infomara que el creador César Gastélum había sido asesinado durante una transmisión en vivo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 20:15 horas (tiempo local), cuando él y otros dos hombres -al parecer también creadores- se encontraban grabando afuera de un negocio de comida vestidos de repartidores de una conocida plataforma de entregas.

Según la información oficial, dos sujetos arribaron en una motocicleta y dispararon contra Gastélum , después se dieron a la fuga dejándolo tirado.

El reporte se realizó al número de emergencia 911 y de inmediato se generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi en el cruce con Josefa Ortiz de Domínguez, dentro del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Aunque paramédicos también acudieron al sitio, nada pudo hacerse para salvar al joven influencer; en cuanto a quienes lo acompañaban, no resultaron lesionados solo con una crisis nerviosa tras presenciar el ataque.

El cuerpo de César fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y determinar cuál fue la causa de muerte. En tanto que el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho para iniciar una carpeta de investigación.

Revelan VIDEO del asesinato de César

A horas de lo ocurrido, en redes sociales comenzó a trascender un video del momento exacto en que el influencer recibió el impacto de bala.

En el clip, se observa a los tres hablando de que Gastélum había llegado tarde al stream, sin embargo, segundos después aprecieron los sujetos en la moto.

Los tres los miraron y de inmediato el que conducía sacó un arma de fuego de entre su ropa y disparó contra César ; los otros gritan "hey hey" y se hacen hacia atrás.

Tras cometer el hecho, los sujetos salieron a toda velocidad en la motocicleta y la transmisión en vivo se detuvo.

Inician investigación del caso

El hecho ya ha sido retomado por autoridades federales, y este miércoles el Gabinete de Seguridad de México informó en su cuenta de X (antes Twitter) que ya se encuentra en coordinación con la Fiscalía de Sinaloa y se mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos.