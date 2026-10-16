Revisan alimentos en puestos del corredor del Fidel Velázquez

Uno de los corredores donde se concentran varios comercios de alimentos se encuentra en la calle Cobalto, en el fraccionamiento Fidel Velázquez I, donde autoridades de salud tomaron muestras de productos para prevenir riesgos a la salud.

La vigilancia sanitaria se realizó en cuatro puestos dedicados a la venta de lonches, tacos, birria y antojitos, por parte del personal de la Dirección de Salud Pública Municipal.

Las autoridades informaron que el objetivo es disminuir los riesgos asociados al consumo de alimentos y promover una preparación más higiénica de los productos que se venden en la vía pública de la ciudad.

A los comerciantes también se les entregaron kits de higiene con cubrebocas, cofias, guantes y gel antibacterial, además de brindarles recomendaciones para el manejo seguro de los alimentos.

Juan Carlos Montoya, director de Salud Pública Municipal, detalló que las muestras serán analizadas en el laboratorio de la Secretaría de Salud del Estado y que los resultados estarán disponibles en los próximos días.

Las revisiones continuarán de manera aleatoria en diferentes zonas de la ciudad, en puestos de venta de alimentos y bebidas, a los cuales se les colocará un distintivo de control para dar seguimiento a las inspecciones.

Personal de Inspección Municipal también acudió para verificar los permisos y certificados de salud. Como resultado, se exhortó a dos comerciantes a actualizar sus refrendos.