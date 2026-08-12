Revisan autoridades qué provocó el socavón de calle Negrete

El socavón que se generó en la calle Negrete, casi esquina con Dolores del Río, donde cayó la llanta de un vehículo y provocó daños materiales, ya se encuentra en proceso de reparación. Sin embargo, también se inició un seguimiento para determinar qué fue lo que lo provocó.

Entre los primeros trabajos realizados por personal de Aguas del Municipio de Durango (AMD), se detectó que una parte del drenaje se encontraba tapada por un exceso de desechos grasos, por lo que se investigará el manejo que realizan los comercios cercanos con este tipo de residuos.

De acuerdo con esa primera inspección, se visitaron locales de venta de comida que se encuentran en la zona para determinar cómo están manejando sus desechos y descartar que un mal manejo esté provocando el taponamiento con grasas.

Si se determina que existe alguna responsabilidad por parte de un comercio de la zona, esto se dará a conocer a través del departamento jurídico del organismo, para ver si se aplicará alguna sanción.

Mientras tanto, se realizará la rehabilitación del drenaje para evitar posibles riesgos para los conductores. Hasta el momento, el personal de AMD continúa realizando trabajos en el lugar.