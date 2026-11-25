Fue en 2024 cuando el Gobierno Federal asumió el compromiso de llevar energía eléctrica a todas las comunidades indígenas de Durango, por lo que posteriormente se realizó un convenio entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En seguimiento a este compromiso, las autoridades gubernamentales reportaron avances con una inversión superior a los 423 millones de pesos, en beneficio de al menos 5 mil 436 viviendas. En la reunión participaron autoridades tradicionales y representantes de comunidades de los municipios de Mezquital, Pueblo Nuevo y Súchil.

El encuentro se llevó a cabo el pasado 23 de noviembre en Durango capital, con el propósito de evaluar los avances y dar seguimiento a los compromisos de electrificación establecidos en el marco del Plan de Justicia de los Pueblos O’dam, A’udam, Wixárika y Mexikan, para beneficiar a alrededor de 21 mil 700 habitantes.

Con corte al 22 de noviembre de 2026, las autoridades destacaron la conclusión de siete líneas de distribución eléctrica y 147 obras de ampliación de redes.

En las zonas donde las condiciones geográficas dificultan la instalación de redes convencionales, se desarrollan obras de electrificación mediante sistemas aislados. A la fecha, se han instalado 2 mil 346 de los 3 mil 300 sistemas proyectados.

Se detalló que los sistemas solares instalados representan el 69.84 por ciento de la meta, y se afirmó que continuarán los trabajos para concluir estas obras en diciembre de 2026.

Los sistemas solares permitirán contar con iluminación y electricidad en los hogares, sin necesidad de extender las redes convencionales hasta las localidades más apartadas. Los equipos se entregan sin costo a las personas beneficiarias y no generan un cobro periódico por el suministro de energía solar.

Se adelantó que tanto el INPI como la CFE acordaron realizar reuniones regionales del 7 al 10 de diciembre, directamente en las comunidades, para revisar cada planteamiento, actualizar los datos y establecer una ruta de atención y seguimiento a las necesidades identificadas.