Revisan cumplimiento de permisos en comerciantes de la Plaza de Armas, en Durango

El pasado 27 de septiembre se realizó en Durango un operativo en la Plaza de Armas para revisar que los 43 comerciantes que tienen permiso de venta en la vía pública cumplieran con lo establecido en el reglamento y con el giro autorizado.

El director de Inspección Municipal, Ubaldo Salazar Chávez, comentó que participaron diferentes dependencias para revisar lo que corresponde a cada área.

Como resultado, se aplicaron algunas actas de apercibimiento por no cumplir con el giro y las dimensiones que les había sido otorgado, eso en el caso del área de Inspectores Municipales.

“Se levantaron algunas actas de apercibimiento o exhortos a aquellos vendedores que no están cumpliendo con los giros”, expresó.

En este caso, respecto al incumplimiento del giro, por ejemplo se encontraron personas que tenían permiso para la venta de hamburguesas o hot dogs, pero que también ofrecían frituras o algunas bebidas.

“Se les dejó esa acta de apercibimiento para que cumplan con él, específicamente con el giro que está marcando su permiso temporal”.

AUTORIZACIONES

Recordó que son 43 espacios los que están autorizados por parte de la Comisión de Actividades Económicas y que se trata de permisos temporales.

Sobre el comerciante de elotes que fue reportado por no cumplir con las medidas de higiene en la venta de los productos, comentó que ya no se encuentra en la Plaza de Armas.

La Dirección de Protección Civil supervisó los temas relacionados con el manejo de tanques de gas. Otras revisiones estuvieron enfocadas en los certificados médicos y las medidas de sanidad.

En el operativo también estuvieron presentes personal del Juzgado Cívico, Salud Pública Municipal y Seguridad Pública.