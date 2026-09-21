Revisan en Durango casi 60 títulos profesionales por posibles irregularidades en expedición

La Secretaría de Educación del Estado de Durango mantiene abierta una investigación sobre casi 60 títulos profesionales ante la posibilidad de que existan irregularidades en su expedición, informó Guillermo Adame Calderón, titular de la dependencia.

El funcionario señaló que la revisión se encuentra en curso y pidió esperar a que concluyan las investigaciones antes de determinar si los documentos presentan alguna anomalía, debido a que se debe contar con elementos suficientes para establecer cada caso.

“Ahí no podemos equivocarnos”, señaló Adame Calderón al referirse al proceso de revisión, y explicó que los expedientes están siendo analizados a fondo antes de emitir cualquier conclusión.

La investigación se suma a los cinco casos de títulos falsos que ya habían sido identificados y dados a conocer previamente por la Secretaría de Educación.

Adame Calderón indicó que las indagatorias en esta materia son permanentes y que, conforme se obtengan nuevos elementos, la dependencia dará a conocer los resultados.

El secretario de Educación también se refirió a la situación financiera de la dependencia y señaló que la reducción de 526 plazas, principalmente de la nómina estatal, ha permitido generar ahorros que serán destinados al pago de adeudos con trabajadores de la educación.

Estimó que hacia el cierre de la actual administración el ahorro alcanzará 464 millones de pesos, recursos que, explicó, se han utilizado para cubrir conceptos pendientes como seguros de vida y pagos de marcha, entre otros compromisos heredados de la administración anterior.