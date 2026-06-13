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Revisan México y EUA avances en seguridad

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AGENCIAS
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México y Estados Unidos alcanzaron acuerdos en una "nueva era" de cooperación en materia de seguridad, tras realizarse este viernes una reunión entre autoridades de ambos países.

La Embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Ronald Johnson, indicó que la conversación de este viernes en la CDMX se centró en el combate a los grupos de la delincuencia y ambos países reconocieron que pueden lograr "resultados históricos" cuando trabajan juntos.

"Con este espíritu de cooperación, ambos países están tomando medidas rápidas y decisivas -a través del Grupo Bilateral de Implementación (GBI)- para combatir el tráfico de drogas y armas, fortalecer nuestra frontera compartida, desmantelar las redes de los cárteles y hacer frente a las amenazas que socavan la seguridad y prosperidad de las comunidades a ambos lados de la frontera", expuso la embajada.

Escrito en: Seguridad México Estados Unidos ambos, México, viernes, países

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