Revisará Conagua calidad del agua de la planta potabilizadora de Durango

La coloración del agua que llegó a los hogares de Durango tras salir de la planta potabilizadora deberá ser revisada mediante pruebas de laboratorio, luego de que se reportaran problemas en su calidad, aunque la operación de esta infraestructura federal está a cargo de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) desde agosto de 2025.

Roberto Delgado Gallegos, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, señaló que realizarán inspecciones y análisis para determinar con precisión si el agua cumple con los estándares de calidad establecidos.

Explicó que la planta fue construida por el Gobierno federal, pero desde el 5 de agosto de 2025 quedó bajo la operación de la CAED, por lo que la responsabilidad de garantizar el tratamiento adecuado corresponde actualmente a las autoridades estatales, en coordinación con Aguas del Municipio de Durango (AMD).

El funcionario aseguró que la infraestructura cuenta con tecnología capaz de tratar distintos tipos de agua y que, durante la construcción de la obra, se capacitó al personal estatal encargado de operarla.

Además, la empresa constructora mantuvo la operación durante cuatro meses sin que se presentaran problemas, afirmó.

Consideró que la coloración anormal del agua no es una condición habitual y que podría estar relacionada con algún desajuste en el proceso de tratamiento, como la dosificación de cloro, la aplicación de reactivos o las etapas de sedimentación y filtración.

No descartó que pudiera tratarse de un error humano en la operación, aunque aclaró que será necesario revisar el funcionamiento de la planta y los resultados de laboratorio antes de establecer las causas.

Delgado Gallegos indicó que, si el problema se encuentra en el proceso de potabilización, deberá ser atendido por la CAED; en cambio, si las anomalías se originan en las tuberías de distribución, corresponderá a AMD revisar la red para identificar posibles fallas.

El titular de Conagua sostuvo que el problema debe resolverse mediante la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, y señaló que ya se han realizado reuniones para abordar la situación.