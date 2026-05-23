Revisarán al menos 8 mil árboles de parques Guadiana y Sahuatoba para analizar su retiro

La falta de mantenimiento y planeación para reforestar los parques Guadiana y Sahuatoba desde hace años ha provocado que muchos de los árboles se encuentren secos o en mal estado, lo que representa un mayor riesgo de incendios o caída de ramas.

El director del Instituto de Parques Públicos de Durango, Rubén Salas del Campo, indicó que, mediante un estudio realizado por especialistas, se revisarán alrededor de 8 mil árboles en ambos parques para determinar si deben ser retirados, entre ellos algunos eucaliptos.

Aunque en una primera etapa en el Parque Guadiana ya fueron retirados 50 árboles, en su mayoría pinos y solo dos eucaliptos, antes de remover más ejemplares se deberán revisar las condiciones y el impacto que esto podría generar en la flora y fauna.

Hasta el momento, indicó que los árboles retirados han sido manejados bajo supervisión de dependencias como Medio Ambiente, la Secretaría de Recursos Naturales y Servicios Públicos, además de que también se trabaja con los residuos generados.

Reiteró que en el manejo de los parques quizá no hubo una planeación adecuada para definir los tipos de especies que podían adaptarse; sin embargo, ahora deberán realizarse estrategias más precisas.

Pero en cuanto el resto de especies primero se tendrá que llevar a cabo un estudio específico para determinar qué especies sí pueden retirarse y reemplazarse, así como implementar un manejo integral.