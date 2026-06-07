Revisarán el tema de los invasores de las vías cerca del San José

La nueva denuncia o preocupación de vecinos cercanos a las antiguas vías del tren, donde los terrenos se encuentran invadidos con viviendas de materiales frágiles entre la avenida Cima y la avenida San Juan, es que algunas personas comenzaron a realizar marcas en el terreno, presuntamente para repartir otros predios que están siendo ofrecidos a la venta por una líder social.

Aunque existen instancias a las que corresponde atender el tema y revisar la propiedad de los terrenos, el regidor Jorge Herrera Castro dijo que revisarán lo que está ocurriendo para darle seguimiento y atender este reclamo ciudadano.

“Hay que conocer los documentos legales para poder actuar en consecuencia”, precisó.

El regidor aseguró que revisará el tema de manera particular; sin embargo, reconoció que también corresponde a una instancia jurídica determinar la propiedad de los terrenos. Añadió que, si se trata de las vías del tren, probablemente se trate de propiedad federal.

Respecto a la denuncia sobre una persona que se identifica como líder social del PRI y que presuntamente ofrece terrenos mediante documentación y ya está llevando material de construcción, Herrera Castro precisó que es necesario revisar esos documentos, pero subrayó que siempre se debe actuar a favor de la legalidad y de la correcta ejecución de la obra pública y privada.

Aclaró que no se deben confundir figuras como las de las líderes seccionales, quienes ejercen la representación del partido en cada sección electoral, ya sea en tiempos de campaña o fuera de ellos, realizando trabajo territorial de manera permanente, pero en actividades distintas.

Indicó que se defenderá el cumplimiento de los reglamentos municipales, por lo que se trabajará en favor de los ciudadanos y en la protección y preservación del estado de derecho.