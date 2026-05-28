Revisarán legalidad del cobro de estacionamiento en la Central Camionera de Durango

A pesar de que la Comisión de Actividades Económicas de Durango no regula la actividad de los estacionamientos ni le corresponde otorgar ese tipo de permisos, se comprometieron a verificar qué está pasando con el cobro del estacionamiento en la Central Camionera.

Aunque las quejas por esta situación solo se han realizado en redes sociales y no ha llegado ninguna directamente a la Comisión o al Municipio, el regidor Ariel Maa López comentó que estarán pendientes para verificarlo con la autoridad correspondiente.

Dijo que se busca que los usuarios tengan un mayor beneficio y que no se debe lucrar con ese servicio.

“No queramos lucrar con la atención. A final de cuentas, todos los duranguenses que utilizamos la camionera lo hacemos por cuestiones laborales, familiares o de salud, y no debe lucrarse con eso”.

Indicó que va a reunirse con el gerente general de la Central de Autobuses, Carlos Emilio Contreras Fernández de Castro, para conocer qué puede informar al respecto.

El regidor recordó que algunos estacionamientos de centros comerciales habían querido abusar un poco de la ciudadanía duranguense; sin embargo, ya se les ha estado regulando y continuarán supervisando para evitar más situaciones de arbitrariedad.