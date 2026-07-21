Reviven la emboscada al General Francisco Villa, en la Feria de Durango

La emboscada a Francisco Villa fue recordada en una puesta en escena que buscó recrear uno de los episodios más trascendentales y controvertidos de la historia revolucionaria de México. A través de actuaciones, vestuario de época y una cuidada ambientación, la obra transportó a los asistentes a los últimos momentos de vida del llamado “Centauro del Norte”, en el pasillo principal de la Feria Cultural, dentro de las instalaciones de la Feria de Durango.

La representación aborda el atentado ocurrido el 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral, Chihuahua, cuando Francisco Villa fue víctima de una emboscada que puso fin a la vida del legendario líder revolucionario . Más allá de reconstruir el hecho histórico, la puesta en escena invita a reflexionar sobre el legado político, militar y social de uno de los personajes más emblemáticos de la Revolución Mexicana, cuya figura continúa despertando interés y debate entre historiadores y la sociedad.

HISTORIA QUE COBRA VIDA

Con un lenguaje escénico accesible y al mismo tiempo respetuoso de los acontecimientos históricos, los actores lograron transmitir la tensión, el dramatismo y el contexto de una época marcada por los conflictos armados y la transformación del país. La cercanía del escenario permitió que el público viviera la experiencia de manera inmersiva, fortaleciendo el vínculo entre el arte y la memoria colectiva.

Este tipo de representaciones forman parte de las actividades de la Feria Cultural, que ofrecerá diversos eventos artísticos durante los días que se realiza la feria en la capital.