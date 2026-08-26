Riada y deslave dejan al menos 160 muertos entre Nepal y China; VIDEOS muestran el desastre

Este miércoles 26 de agosto, una violenta riada y deslizamiento de tierra golpeó el norte de Nepal y zonas del Tíbet, en China, dejando al menos a 160 personas sin vida y a cientos de desaparecidos o sin contacto. Mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate, a través de redes sociales comenzaron a circular impactantes videos sobre los hechos.

De acuerdo con los reportes, la mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentra en Nepal, donde el último reporte de la Policía, dado a las 23:05 local (17:20 GMT), informó de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, aunque su identificación todavía no había concluido, según el reporte de medios nepalís.

La magnitud del desastre quedó registrada en videos captados por cámaras de seguridad, equipos de emergencia, drones, helicópteros y habitantes de las zonas afectadas. Las imágenes muestran cómo la fuerza del agua y el lodo arrasó con viviendas, vehículos, caminos y otras estructuras.

Videos muestran el momento de la crecida

Uno de los registros difundidos por la Policía de Nepal muestra el momento en que el agua desbordada avanza con fuerza por el distrito de Rasuwa y destruye varias construcciones ubicadas cerca del cauce del río Bhote Koshi.

En otras grabaciones aéreas se observan zonas cubiertas por agua y lodo, mientras algunos caminos desaparecen por completo bajo la corriente.

La emergencia alcanzó también localidades de los distritos de Nuwakot y Dhading, donde el incremento del nivel de los ríos provocó nuevos daños horas después de la primera crecida.

Debido a la fuerza de la corriente, algunos helicópteros no han podido aterrizar en los puntos más afectados y las labores de rescate dependen en gran medida de las condiciones meteorológicas y del descenso del nivel del agua.

Deslave habría provocado la crecida

Aunque inicialmente se informó sobre un posible terremoto como causa del desastre, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGH) determinó posteriormente que el evento registrado en la zona no correspondió a un sismo.

El USGS actualizó el evento a magnitud 5,2, clasificado como deslizamiento, y situó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari, Nepal.

El evento había sido registrado inicialmente como un terremoto de magnitud 4.4, pero un análisis posterior de las ondas sísmicas permitió determinar que la energía detectada fue generada por el movimiento de grandes cantidades de tierra.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades nepalíes, el deslizamiento habría bloqueado temporalmente el cauce de un río en territorio tibetano. La acumulación de agua posteriormente habría provocado una liberación repentina que desencadenó la devastadora crecida.

Advierten por una posible nueva crecida

El desastre todavía no se considera completamente controlado. Especialistas del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de Montaña (ICIMOD) advirtieron sobre la posibilidad de que ocurra una segunda crecida debido a que persiste un bloqueo en la parte alta del río, en la zona fronteriza entre Nepal y China.

Ante esto, autoridades de la región tibetana de Shigatse emitieron advertencias para evitar circular por algunas carreteras debido al riesgo de nuevos deslizamientos.

Mientras siguen las labores de rescate, el gobierno de Nepal declaró durante tres meses como zona de desastre las regiones afectadas, y ordenó movilizar helicópteros militares y privados para localizar a los desaparecidos, trasladar a los heridos, y llevar ayuda.