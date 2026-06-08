Ridley Scott traerá 'The Dog Stars', protagonizada por Jacob Elordi y Margaret Qualley

La película ha despertado gran expectativa entre los aficionados al género debido a su combinación de supervivencia, drama humano y una historia ambientada en un mundo devastado por una pandemia .

Además, las primeras imágenes y avances han dejado ver una producción ambiciosa que busca convertirse en uno de los grandes estrenos cinematográficos del año.

¿De qué tratará?

Basada en la novela homónima escrita por Peter Heller en 2012, The Dog Stars transporta al espectador a un futuro donde gran parte de la población mundial ha desaparecido a causa de un virus letal.

En medio de ese escenario desolador se encuentra Hig, interpretado por Jacob Elordi, un piloto que sobrevive en una base aérea abandonada junto a su perro y a un exmarine llamado Bangley, personaje interpretado por Josh Brolin.

La rutina de ambos cambia cuando una misteriosa transmisión de radio despierta la esperanza de que existan más sobrevivientes en algún lugar del país . A partir de ese momento, Hig emprende una peligrosa travesía que lo obligará a enfrentarse a amenazas humanas, territorios desconocidos y decisiones que pondrán a prueba su voluntad de seguir adelante.

Jacob Elordi lidera un reparto de primer nivel

Uno de los principales atractivos de la producción es su elenco. Jacob Elordi, quien ha consolidado su carrera en Hollywood durante los últimos años, será el encargado de dar vida al protagonista de la historia.

La actriz Margaret Qualley interpretará a Cima, un personaje clave dentro del desarrollo de la trama y de la búsqueda que emprende el protagonista.

El reparto también incluye a Guy Pearce, Benedict Wong y Allison Janney, nombres que aportan experiencia y prestigio a una producción que busca posicionarse entre las películas más destacadas del año.

La combinación de actores de distintas generaciones ha generado comentarios positivos desde que se anunció el proyecto, especialmente por la química que se aprecia entre los protagonistas en los primeros adelantos promocionales.

Ridley Scott regresa a la ciencia ficción

Aunque Ridley Scott ha explorado múltiples géneros a lo largo de su trayectoria, la ciencia ficción sigue siendo uno de los terrenos donde más ha dejado huella . Por ello, el anuncio de The Dog Stars llamó rápidamente la atención de los seguidores del director.

El cineasta vuelve a apostar por una historia futurista, pero esta vez enfocada en el lado más humano de la supervivencia. Lejos de centrarse únicamente en grandes efectos visuales o amenazas espectaculares, la película parece apostar por los conflictos emocionales y las relaciones entre los personajes.

Las primeras imágenes reveladas muestran paisajes desolados, vuelos sobre territorios abandonados y encuentros que prometen elevar la tensión narrativa. Todo ello acompañado por la estética visual que ha caracterizado gran parte de la filmografía de Scott.

¿Cuándo se estrenará?

Los estudios responsables del proyecto confirmaron que The Dog Stars llegará a los cines el próximo 28 de agosto de 2026. La película ya figura entre los lanzamientos más esperados de la segunda mitad del año y forma parte de la estrategia de grandes producciones que buscarán atraer al público durante la temporada de otoño.

La adaptación de la novela de Peter Heller también representa una oportunidad para que Jacob Elordi continúe consolidándose como uno de los actores jóvenes más importantes de su generación , mientras que Margaret Qualley sigue sumando proyectos de alto perfil en la industria cinematográfica.

Con una historia cargada de tensión, un reparto sólido y la dirección de uno de los realizadores más influyentes del cine moderno, The Dog Stars apunta a convertirse en una de las producciones más comentadas de 2026 y en una nueva muestra del talento de Ridley Scott para construir mundos inolvidables.