Riesgo latente en el cauce de la Acequia Grande

A tan solo unos días de que una mujer fue arrastrada por la corriente, vecinos de las colonias aledañas a la Acequia Grande hicieron llegar imágenes del deterioro en la infraestructura que presenta el tramo que está acanalado y que exhibe graves riesgos.

Una de las principales problemáticas es la caída de tramos completos del muro y el barandal de protección que pasa paralelo al cauce, desde Nazas hasta el puente Altamira.

Se trata de trayectos que son cruzados por adultos mayores, niños que van a las escuelas y personas en general que afirman estar viendo el mayor deterioro por olvido en las décadas que tienen viviendo ahí.