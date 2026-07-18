Durango

Acequia Grande

Riesgo latente en el cauce de la Acequia Grande

Vecinos de las colonias aledañas a la Acequia Grande hicieron llegar imágenes del deterioro en la infraestructura.

Riesgo latente en el cauce de la Acequia Grande

Riesgo latente en el cauce de la Acequia Grande

EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

A tan solo unos días de que una mujer fue arrastrada por la corriente, vecinos de las colonias aledañas a la Acequia Grande hicieron llegar imágenes del deterioro en la infraestructura que presenta el tramo que está acanalado y que exhibe graves riesgos.

Una de las principales problemáticas es la caída de tramos completos del muro y el barandal de protección que pasa paralelo al cauce, desde Nazas hasta el puente Altamira.

Se trata de trayectos que son cruzados por adultos mayores, niños que van a las escuelas y personas en general que afirman estar viendo el mayor deterioro por olvido en las décadas que tienen viviendo ahí.

Escrito en: LLuvias Inundación Acequia Grande Acequia, Grande, deterioro, solo

Noticias relacionadas

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Durango

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas