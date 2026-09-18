Riña en en vinata de Nombre de Dios deja a un hombre sin vida; hay dos detenidos

Una riña registrada afuera de una vinata en el municipio de Nombre de Dios, terminó con la muerte de un hombre, mientras que otras dos personas involucradas fueron detenidas y quedaron a disposición del Ministerio Público.

Los hechos comenzaron durante la noche del jueves 17 de septiembre, en el exterior de la denominada Vinata Canos, ubicada sobre la calle Guadalupe García, en la colonia Ejidal de la cabecera municipal de Nombre de Dios, donde varias personas participaron en una pelea.

La persona que posteriormente perdió la vida fue identificada como Ever Arturo Madrid Varela, de 35 años de edad, con domicilio en la colonia Valle del Tagarete, en Santiago Papasquiaro. De acuerdo con la información recabada, durante la riña sufrió diversos golpes en el rostro, abdomen y otras partes del cuerpo.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Nombre de Dios acudieron al sitio y detuvieron a los involucrados. Además de Ever Arturo , fueron asegurados Justo René, de 30 años, y Gilberto, de 46.

Al percatarse de las lesiones que presentaba Ever Arturo, los agentes decidieron trasladarlo para recibir atención médica a la clínica Santa María, ubicada sobre la carretera Nombre de Dios-Vicente Guerrero, en la Zona Centro de la cabecera municipal.

Al llegar al establecimiento médico, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que personal de la clínica inició maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, finalmente se confirmó su fallecimiento.

Personal de la Policía Investigadora de Delitos recibió el aviso y acudió a la clínica. El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso, mientras que los dos detenidos fueron puestos a su disposición para establecer su posible participación en los hechos y determinar su situación jurídica.

Finalmente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado al anfiteatro del Servicio Médico Forense en la ciudad de Durango, donde se practicaría la necropsia de ley para establecer la causa precisa de la muerte.

Las investigaciones continuarán para esclarecer cómo ocurrió la riña y determinar las responsabilidades correspondientes.