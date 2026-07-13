Riña en festejo de cumpleaños termina en el homicidio de un hombre en Lerdo

Un convivio para celebrar un cumpleaños terminó en tragedia durante la madrugada de este lunes en el ejido San Jacinto, perteneciente al municipio de Lerdo, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca durante una riña entre los asistentes.

La víctima fue identificada como Juan Daniel Morales Cuéllar, de 36 años de edad, conocido con el alias de "El Sapo", quien tenía su domicilio en el mismo ejido. El cuerpo presentaba una herida punzopenetrante en el lado izquierdo del tórax.

El reporte fue atendido por elementos de la Policía Municipal de Lerdo, quienes acudieron como primeros respondientes a la calle principal del ejido San Jacinto, donde confirmaron el fallecimiento del hombre y procedieron a resguardar la escena.

De acuerdo con la información recabada por este medio de comunicación, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando el ahora occiso convivía e ingería bebidas alcohólicas en el domicilio de un hombre apodado "El Cachis", quien celebraba su cumpleaños.

En el lugar también se encontraban Daniel, alias "El Caballo", y Gerardo, conocido como "El Clavillazo". En un momento de la reunión comenzó una discusión por motivos considerados insignificantes, la cual rápidamente derivó en una riña.

Durante el enfrentamiento, "El Cachis" tomó un cuchillo de su vivienda y presuntamente hirió a Juan Daniel en el pecho, lesión que le provocó la muerte en el lugar.

Tras la agresión, tanto el presunto responsable como Gerardo huyeron con rumbo desconocido antes de la llegada de las corporaciones de seguridad, por lo que se implementaron las investigaciones para dar con su paradero.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango realizó el procesamiento de la escena y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras se integra la carpeta de investigación por el delito de homicidio y continúa la búsqueda de los presuntos responsables.