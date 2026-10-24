Riña en la Morelos Sur deja a dos mujeres lesionadas; terminan en el Hospital 450

Dos mujeres resultaron lesionadas durante una riña registrada en la colonia Morelos Sur, en el municipio de Durango, por lo que durante la madrugada de este sábado 24 de octubre fueron trasladadas al Hospital General 450 para recibir atención médica.

El ingreso de las afectadas fue reportado aproximadamente a las 00:30 horas, cuando personal del nosocomio notificó a la Fiscalía General del Estado de Durango sobre la llegada de dos pacientes que presentaban diversas lesiones, presuntamente ocasionadas durante una agresión física.

Las mujeres fueron identificadas como Gisela Chávez Méndez, de 48 años de edad, y Yudith Monserrath Tamayo Chávez, de 20 años, quienes, de acuerdo con la información proporcionada, estuvieron involucradas en una riña ocurrida en el mencionado asentamiento humano.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron hasta las instalaciones del Hospital General 450, con la finalidad de conocer las circunstancias en las que ambas mujeres resultaron lesionadas y recabar información relacionada con los hechos.

Sin embargo, al arribar al establecimiento médico, los agentes se entrevistaron con personal de vigilancia, quienes les informaron que las dos pacientes ya habían recibido la atención correspondiente y posteriormente fueron dadas de alta, debido a que las lesiones que presentaban no ponían en peligro sus vidas.

Asimismo, se estableció que ninguna de las afectadas requirió permanecer hospitalizada, por lo que ambas pudieron retirarse del nosocomio una vez concluida su valoración médica, sin que hasta el momento se hayan precisado las circunstancias que originaron la riña ni la participación de otras personas.

Finalmente, los agentes investigadores tomaron conocimiento de lo sucedido y se retiraron del hospital, quedando pendiente establecer cómo se desarrolló el altercado que dejó a las dos mujeres lesionadas, así como determinar si alguna de las involucradas presentará una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.