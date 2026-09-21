Riña en Pánuco de Coronado deja a tres hermanos heridos de bala; uno está grave

Tres hermanos resultaron lesionados por disparos de arma de fuego durante una riña registrada en el municipio de Pánuco de Coronado; uno de ellos tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y su estado de salud fue reportado como reservado.

Los lesionados fueron identificados como Jesús Salas García, de 19 años; Rogelio Salas García, de 34, y Antonio Salas García, de 22 años, quienes durante la tarde del domingo 20 de septiembre fueron trasladados al Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la declaración proporcionada por Jesús a las autoridades, aproximadamente a las 13:00 horas los tres hermanos circulaban por calles de Pánuco de Coronado y, a la altura de unas bodegas, se encontraron con un hombre identificado como Rodrigo, de aproximadamente 50 años.

Según la versión del lesionado, los hermanos se acercaron para reclamarle al señalado por una presunta agresión ocurrida horas antes contra Antonio. Durante la discusión, Rodrigo presuntamente sacó un arma de fuego y realizó varios disparos, logrando herir a los tres, para posteriormente retirarse del lugar.

Personas que se encontraban en el sector auxiliaron a los lesionados, quienes fueron trasladados inicialmente en una ambulancia al Hospital Regional de Francisco I. Madero. Debido a las heridas que presentaban, posteriormente fueron canalizados al Hospital General 450 para recibir atención especializada.

Jesús presentó una herida de bala en el tórax derecho, con orificios de entrada y salida, y fue reportado estable; mientras que Rogelio sufrió una lesión en el abdomen del lado derecho, sin salida del proyectil, por lo que su estado fue considerado reservado y tuvo que ingresar a cirugía. Antonio también fue reportado con una herida de bala en el pecho.

De acuerdo con la información recabada durante las primeras investigaciones, entre el señalado y la familia Salas García existirían diferencias desde hace varios años relacionadas con la propiedad de un terreno. Las autoridades iniciaron las indagatorias para esclarecer la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.