Riña en Pueblo Nuevo deja a hombre con lesiones que ponen en riesgo su salud

Un hombre permanece bajo observación médica luego de resultar lesionado con un arma blanca durante una riña ocurrida la noche del viernes, en el municipio de Pueblo Nuevo.

El caso fue reportado a las autoridades durante la tarde de este sábado, cuando personal del C4 de El Salto informó sobre el ingreso de una persona lesionada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibía atención especializada.

Al acudir al nosocomio, los agentes localizaron a Alexis Agapito Flores Medrano, de 31 años, originario de la ciudad de Durango, quien había ingresado alrededor de la 01:00 horas de este 6 de junio debido a las heridas sufridas durante la agresión.

De acuerdo con la versión proporcionada por su esposa, Mariza Lizeth, los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas del viernes, cuando el lesionado acudió en motocicleta a reunirse con amigos y familiares en un expendio conocido como “Patronato” , ubicado en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo.

Mientras convivían en el lugar, observaron a dos hombres que viajaban en motocicleta realizando maniobras peligrosas y lanzando insultos a los presentes. Minutos después se generó una confrontación que derivó en agresiones físicas entre varios de los involucrados.

Según el relato, uno de los sujetos comenzó a golpear a Alexis y, tras la riña, sus acompañantes se percataron de que presentaba una herida en el lado izquierdo del pecho , de la cual emanaba abundante sangre.

Ante la gravedad de la situación, su hermano lo trasladó de inmediato al hospital para recibir atención médica. Los presuntos agresores fueron identificados únicamente como habitantes de la comunidad Villa de Cuesta , aunque hasta el momento se desconocen sus nombres.

El médico tratante informó que el paciente presenta dos lesiones en el tórax del lado izquierdo , una de ellas con perforación pulmonar, por lo que permanecerá bajo vigilancia médica durante al menos 72 horas debido al riesgo que representa su estado de salud.

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.