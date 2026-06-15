Riña en puente de Altamira deja tres hombres heridos

Tres hombres ingresaron la noche de este domingo al Hospital General 450 de la ciudad de Durango luego de resultar lesionados durante una riña registrada sobre el bulevar Enrique Carrola Antuna, a la altura del puente Altamira.

El reporte médico notificó el ingreso de Geriberto Jonathan Gutiérrez Madriles, de 21 años de edad; Heriberto Gutiérrez Madriles, de 30 años; y Erick Ramírez Campa, de 26 años, quienes presentaban diversas lesiones derivadas de una agresión física.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al nosocomio y, al arribar, localizaron a los tres hombres en el área de Rayos X, donde recibían atención médica y eran sometidos a diversos estudios para determinar la gravedad de sus lesiones.

Durante las primeras indagatorias, Heriberto Gutiérrez Madriles relató que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:00 horas, cuando se encontraba junto con su hermano y su primo al interior de una camioneta de la marca Chevrolet, linea Tahoe, modelo 2023, color gris.

Según su versión, la unidad se encontraba sobre el bulevar Enrique Carrola Antuna, a la altura del puente Altamira, cuando varios sujetos, a quienes identificó únicamente como "cholos", se acercaron y comenzaron a agredirlos sin motivo aparente.

Además de los golpes recibidos, los afectados señalaron que los agresores ocasionaron daños materiales a la camioneta, ya que quebraron uno de los cristales de la parte trasera del vehículo antes de huir con rumbo desconocido.

Tras el incidente, los tres decidieron trasladarse por sus propios medios al Hospital General 450 para recibir atención médica, donde fueron diagnosticados como policontundidos y quedaron pendientes de estudios complementarios.

De acuerdo con el reporte médico inicial, los lesionados se encontraban estables y ninguna de las heridas ponía en riesgo su vida, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión y dar con el paradero de los responsables.