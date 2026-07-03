Riña entre dos hombres en San Juan del Río deja a ambos lesionados; uno fue apuñalado

Una riña registrada la noche del jueves en la localidad de Los Charcos, perteneciente al municipio de San Juan del Río, dejó como saldo dos hombres lesionados, uno por arma blanca y otro por golpes con un objeto contundente. Ambos tuvieron que ser trasladados posteriormente a la ciudad de Durango para recibir atención médica.

El caso salió a la luz durante los primeros minutos de este viernes, cuando personal del Hospital Integral de San Juan del Río notificó el ingreso de dos pacientes con lesiones derivadas de una pelea ocurrida horas antes.

Los involucrados fueron identificados como Juan José, de 42 años, y Enrique, de 53, ambos con domicilio en la comunidad de Los Charcos.

De acuerdo con la versión de Enrique, alrededor de las 23:00 horas se dirigía a su domicilio cuando Juan José lo esperaba en las inmediaciones y presuntamente lo atacó con un leño, golpeándolo en la cabeza.

El hombre aseguró que, al ser agredido, sacó una navaja para defenderse y lesionó a su atacante, aunque dijo desconocer en qué parte del cuerpo, ya que después perdió el conocimiento. También señaló que ambos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas.

Los dos lesionados fueron trasladados por sus propios medios al Hospital Integral de San Juan del Río, donde recibieron las primeras atenciones. Los médicos diagnosticaron a Juan José una herida por arma blanca en el hemitórax izquierdo, una lesión en la mandíbula, desprendimiento de la uña del pulgar derecho y diversas contusiones.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Juan José fue enviado al IMSS de la ciudad de Durango, mientras que Enrique, quien presentó una herida en la región retroauricular izquierda y múltiples golpes, fue canalizado a la Cruz Roja para continuar con su atención médica.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos e inició la investigación correspondiente para establecer cómo comenzó la riña y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.